Μεταγραφικός «οργασμός» στον Ολυμπιακό - Ανακοίνωσε κι άλλο παίκτη! (ΦΩΤΟ)

Μετά την ανανέωση του συμβολαίου του Αβραάμ Παπαδόπουλου και την απόκτηση των Σιαμπάνη και Μπα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή και του Λάζαρ Ραντζέλοβιτς.

Ο 22χρονος αριστερός εξτρέμ είχε αγοραστεί από τους Ερυθρόλευκους το περσινό καλοκαίρι και αφού έμεινε δανεικός για μία σεζόν στην Ραντνίσκι, επέστρεψε και ενσωματώθηκε και επίσημα στους Πειραιώτες.

Λάζαρ Ραντζέλοβιτς καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Lazar Randjelovic welcome to Olympiacos FC! #olympiacos #welcome #LazarRandjelovic #WelcomeLazar pic.twitter.com/0EkM2ygzZq