Αποβολές, διακοπή αγώνα και... χαβαλές από την Τσάρλτον σε φιλικό προετοιμασίας!

Μόλις τέσσερα λεπτά κύλησαν στο δεύτερο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης της Τσάρλτον απέναντι στη Gaz Metan Medias, αφού, οι Ρουμάνοι αποχώρησαν εκνευρισμένοι έπειτα από υπόδειξη πέναλτι, μάλιστα αποβλήθηκαν δυο ποδοσφαιριστές τους για χειροδικία προς τον διαιτητή, ενώ, οι παίκτες της αγγλικής ομάδας... συνέχισαν μόνοι τους την εκτέλεση από την άσπρη βούλα!

Ακόμα κι αν επρόκειτο για φιλικό ματς προετοιμασίας ενόψει της νέας σεζόν, όλα έγιναν... μπάχαλο στο παιχνίδι της Τσάρλτον κόντρα στην Gaz Metan Medias.

Οι Ρουμάνοι εκνευρίστηκαν από την υπόδειξη του ρέφερι για πέναλτι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, ακολούθησαν στιγμές μεγάλης έντασης ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές αλλά και με τον διαιτητή, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα από τους Βαλεντίν Κρέτου και Μάριους Κονσταντίν, στους οποίους έδειξε την κόκκινη κάρτα.

Το ματς διεκόπη και οι παίκτες της Τσάρλτον... συνέχισαν μόνοι τους, βάζοντας τον τερματοφύλακά τους στην εστία για να εκτελεστεί το πέναλτι και μάλιστα, πανηγύρισαν το γκολ!

