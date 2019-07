Απίθανα πράγματα στο Αργεντινή-Χιλή - Ξύλο και απευθείας κόκκινη στον Μέσι! (ΒΙΝΤΕΟ)

Λιονέλ Μέσι: Άδοξο φινάλε είχε για τον Αργεντινό στα το Copa America, καθώς στο 38ο λεπτό του μικρού τελικού μεταξύ Αργεντινής και Χιλής, ο Μέσι την... πλήρωσε για τα νεύρα του Γκάρι Μεδέλ, με τους δυο να εμπλέκονται σε "κοκορομαχία" και να αποβάλλονται αμφότεροι με απευθείας κόκκινη κάρτα!

Δείτε το βίντεο:

Lionel Messi and Gary Medel both getting sent off...

pic.twitter.com/28TmyQYnYJ