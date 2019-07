Βραζιλιάνικη μαγεία και γκολάρες - Τρελό πρώτο ημίχρονο στον τελικό (ΒΙΝΤΕΟ)

Copa America: Η Βραζιλία μπήκε μπροστά στο σκορ στον μεγάλο τελικό κόντρα στο Περού με γκολ του Έβερτον στο 15'.

Για να σκοράρει, όμως, ο πιτσιρικάς με ωραίο σουτ στην κίνηση, χρειάστηκε ο Γκαμπριέλ Ζεσούς να κάνει εκτπληκτική ντρίμπλα και σέντρα από τα δεξιά.

GOAL!!!

Brazil 1- 0 Peru

Everton scores the 1st goal assisted by Gabriel Jesus with a cross and Brazil are off to a great start in the final of #CopaAmerica#BRAxPER

