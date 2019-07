Βασίλισσα ξανά η Βραζιλία – Θριάμβευσε με 10 παίκτες και σήκωσε την κούπα στο Μαρακανά! (ΒΙΝΤΕΟ)

Copa America: Η παράδοση που θέλει τη Βραζιλία να κατακτά τον θεσμό κάθε φορά που τον διοργανώνει επιβεβαιώθηκε ξανά.

Η Σελεσάο νίκησε δύσκολα με 3-1 το Περού στον μεγάλο τελικό του Μαρακανά και κατέκτησε το Copa America για 9η φορά και πρώτη μετά το 2007, κάνοντας το «5 στα 5» εντός έδρας!

Η Βραζιλία άνοιξε το σκορ μόλις στο 15’ μετά από εντυπωσιακή ενέργεια και σέντρα του Ζεσούς, που βρήκε τον Έβερτον και αυτός σκόραρε με μονοκόμματο σουτ.

Η απάντηση του Περού ήταν άμεση, καθώς ο Φλόρες κέρδισε πέναλτι, στο οποίο ευστόχησε ο Γκερέρο για το 1-1 στο 44’.

Οι Περουβιανοί, ωστόσο, δεν χάρηκαν για πολύ το προβάδισμα, αφού αδράνησαν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ο Αρτούρ τροφοδότησε τον Ζεσούς, οι αμυντικοί του Περού τον έχασαν και αυτός έκανε το 2-1 με δεξί πλασέ σε τετ α τετ με τον Γκαλέσε.

Από μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Ζεσούς παραλίγο να γίνει μοιραίος με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε στο 70’, αφήνοντας τη Βραζιλία με 10 παίκτες.

Οι Περουβιανοί πίεσαν με όλες τους τις δυνάμεις για το γκολ της ισοφάρισης. Στο 73’ ο Άλισον υποχρεώθηκε σε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Τράουκο και στο 74’ το σουτ του Φλόρες έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο βραζιλιάνικος θρίαμβος σφραγίστηκε στο 90’. Ο Έβερτον κέρδισε πέναλτι μετά από εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και ο Ριτσάρλισον έγραψε το τελικό 3-1 δίνοντας το έναυσμα για ξέφρενο πάρτι στις εξέδρες του Μαρακανά!

GOAL!!!

Brazil 1- 0 Peru

Everton scores the 1st goal assisted by Gabriel Jesus with a cross and Brazil are off to a great start in the final of #CopaAmerica#BRAxPER

pic.twitter.com/1RZ0MD9kbr