Έσκασε τώρα! Μήνυμα Ολυμπιακού για Φορτούνη - "Τα δύσκολα είναι..." (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός - Κώστας Φορτούνης: Μήνυμα στήριξης στον αρχηγό της ομάδας έστειλε μέσω των social media η διοίκηση, το πρωί της Παρασκευής.

"Τα δύσκολα είναι για τους δυνατούς! Είμαστε όλοι δίπλα σου αρχηγέ και σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας", αναφέρουν οι Πειραιώτες στο μήνυμά τους.

Ο Ολυμπιακός, άλλωστε, πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του παίκτη, καθώς ο Κώστας Φορτούνης και η ομάδα έχουν σχέση... ζωής!

Tα δύσκολα είναι για τους δυνατούς! Είμαστε όλοι δίπλα σου αρχηγέ και σε περιμένουμε γρήγορα κοντά μας! / Stay strong captain Kostas Fortounis! Have a speedy recovery, the Olympiacos family is by your side!#Olympiacos #Family #Staystrong #GetWellSoon #Captain pic.twitter.com/aCfP8uxQ6X