Παρουσίασε τη νέα του φανέλα ο Ολυμπιακός - Θα την «προβάρει» στο φιλικό με Νότιγχαμ! (ΦΩΤΟ)

Την πρώτη του εμφάνιση για την σεζόν 2019-2020 παρουσίασε ο Ολυμπιακός μέσω των social media. Όπως φαίνεται στην φωτογραφία ο λαιμός είναι λευκός, όπως και τα μανίκια, ενώ οι ρίγες στο μανίκι (οι τρεις παραδοσιακές ρίγες της Adidas) είναι κόκκινες.

«Τα χρώματα που μάθαμε από παιδιά, η φανέλα του πρωταθλητή! Ώρα να ξαναγράψουμε ιστορία για τη σεζόν 19/20», αναφέρουν στην παρουσίασή τους οι Ερυθρόλευκοι.

Η συγκεκριμένη φανέλα θα κάνει την "παρθενική" της εμφάνιση στο αποψινό φιλικό του Ολυμπιακού με τη Νότιγχαμ στο "Γ. Καραϊσκάκης".

It's time to make history again for the 19/20 season.

#Olympiacos #adidasFootball #DareToCreate

