Μια εκτέλεση φάουλ που σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει - Τείχος με τείχος και γκολ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κάτι πιτσιρικάδες άφησαν του πάντες άφωνους αφού πέτυχαν ένας γκολ έπειτα από εκτέλεση φάουλ που δεν έχει ξαναγίνει.

Συγκεκριμένα οι παίκτες της αμυνόμενης ομάδας έκαναν τείχος και τότε οι αντίπαλοί του αφού αρχικά το συζήτησαν έφτιαξαν δικό τους, περίεργο τείχος μπροστά από αυτό της αμυνόμενης ομάδας και σκόραραν με εκτέλεση φάουλ!

Δείτε το περίεργο βίντεο:

That wall made all the difference



( @MyCujoo) pic.twitter.com/upaOfwU96n