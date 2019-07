Tweet μαχαιριά για τον σεξισμό στο ποδόσφαιρο! Χαμός λόγω Ζλάταν

Tweet-γροθιά στον σεξισμό ​

Σε ένα κόσμο σοβαροφανή είναι γνωστή ως η εταιρεία με τα αστεία tweets και τις έξυπνες διαφημίσεις της. Η Paddy power ωστόσο ξεπέρασε και τον εαυτό της με ένα tweet-γροθιά στον σεξισμό και κατάφερε να στρέψει όλα τα βλέμματα πάνω της για πολλοστή φορά.

Συγκεκριμένα η ανάρτηση της ιρλανδικης εταιρείας έλεγε πως «όταν ο Ζλάταν μιλάει με ναρκισσισμό αποθεώνεται ενώ όταν το κάνει η Μεγκ Ράπινο γίνεται η ανυπόφορη και αντιπαθητική που δεν την αντέχει κανείς»...

Οι ακόλουθοι της σελίδας απέδειξαν πως έχουν άριστα αντανακλαστικά απαντώντας με πάσης φύσεως επιχειρήματα. Στη πλειοψηφία τους τα μηνυματα ήταν αρνητικά και δυστυχώς οι λόγοι είχαν να κάνουν με τα στατιστικά των δύο παιχτών και την καριέρα τους σαν σύνολο!

Λίγοι ήταν αυτοί που είδαν το δάσος και όχι το δέντρο που το έκρυβε, κατανοώντας ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που γράφτηκε.

Ο σεξισμός υπήρχε και θα υπάρχει παντού γύρω μας και πόσο μάλλον σε ένα άθλημα κατ'εξοχήν αντρικό, όσο ταλαντούχες αποδεικνύονται οι γυναίκες σε αυτόν τον τομέα και όσο παίρνουν μερίδιο στη πίτα που λέγεται ποδόσφαιρο τελευταία .

Το θετικό της συγκεκριμένης κατάστασης είναι πως μια τεράστια εταιρεία ασχολήθηκε και ανέδειξε ένα κοινωνικό θέμα χωρίς να έχει καμία διαφημιστική ανάγκη να το κάνει.

Και ενώ τα δείγματα των αντιδράσεων δεν ήταν τα αναμενόμενα, μπορούμε να ελπίζουμε πως κάποιοι από όλους αυτούς θα προβληματιστούν και θα σκεφτούν περισσότερο την επόμενη φορά που θα έρθουν αντιμέτωποι με μια τέτοιου είδους διάκριση... άλλωστε πάντα το χιούμορ ήταν όπλο. Τι να το κανεις όμως όταν εκεί έξω υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες «άοπλοι» που έλεγε και έγραφε ο Σαιξπηρ;

ΠΗΓΗ: england365.gr

Your mate on Facebook every time Zlatan Ibrahimović is cocky: "Hahahahaha what a legend!! What a character! Love him!



Your mate on Facebook every time Megan Rapinoe is cocky: "F***ing disgrace! She needs put back in her place! Can't stand her!!"