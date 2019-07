Γι’ αυτό είναι τεράστιος! Απίστευτη δήλωση Ζλάταν για τον... εξωγήινο Ιμπραΐμοβιτς (ΒΙΝΤΕΟ)

Άλλη μία δήλωση έπος έδωσε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Σουηδός σούπερ σταρ ρωτήθηκε για την περίφημη Area51 και τις πιθανότητες ύπαρξης εξωγήινων...

«Σίγουρα δεν πρόκειται να βρεθεί εκεί άλλος Ζλάταν, γιατί είναι εδώ...» είπε ο Ιμπραΐμοβιτς και προχώρησε στην επόμενη ερώτηση!

Zlatan knows what they won’t find at #Area51 (@LAGalaxy) pic.twitter.com/4lUW39oQ5q