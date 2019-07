Τρομερό χατ τρικ από Ζλάταν – Τρέλανε τους πάντες με τις γκολάρες που έβαλε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Μυθικό χατ τρικ στο ντέρμπι Γκάλαξι-Λος Άντζελες

Την καλύτερη απάντηση στο ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του MLS έδωσε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς στο ντέρμπι των Γκάλαξι με τη Λος Άντζελες FC.

Ο Σουηδός σούπερ σταρ ισοφάρισε προσωρινά στο 8' περνώντας τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλό του και σουτάροντας αμέσως το δεξί και στο δεύτερο ημίχρονο έφερε τούμπα το σκορ. Με κεφαλιά που πήρε καμπύλη έβαλε μπροστά την ομάδα του στο 56ο λεπτό, για να πετύχει και το τρομερό γκολ με το αριστερό από απόσταση στο 70' και να φροντίσει ώστε οι Γκάλαξι να εξασφαλίσουν τη νίκη.

Δείτε τα του Ζλάταν:

WHO ELSE.@Ibra_official's header gives #LAGalaxy the lead! pic.twitter.com/tz8802P1q5