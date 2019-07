Μπαίνουν στη «μάχη» της πρόκρισης Ολυμπιακός, Άρης και Ατρόμητος

426 views 0 shares

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την προσπάθειά του για να μπει στους ομίλους του Champions League από την Τσεχία. Απόψε, στις 20:00, αντιμετωπίζει τη Βικτόρια Πλζεν σε αγώνα για τη δεύτερη προκριματική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Στόχος του είναι να βάλει στο Πλζεν τις βάσεις για την πρόκριση, εν όψει της ρεβάνς, που θα διεξαχθεί σε μία εβδομάδα στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης».

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 στοιχηματικές επιλογές στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Βικτόρια Πλζεν-Ολυμπιακός.

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Βικτόρια Πλζεν-Ολυμπιακός

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και στα ακόλουθα 7 συνδυαστικά στοιχήματα:

Ο Κρμέντσικ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Γκερέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Ο Κόπιτς να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Ο Βαλμπουενά να σκοράρει και ο Ολυμπιακός Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ακριβές σκορ στον αγώνα 2-0,1-1 ή 1-2.

Τα 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Άρης-ΑΕ Λεμεσού

Περισσότερες από 200 επιλογές και από έξι συνδυαστικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για τους αγώνες των δύο ελληνικών ομάδων, του Άρη και του Ατρόμητου, που αγωνίζονται την Πέμπτη, στις 21:30, στη δεύτερη προκριματική φάση του Europa League.

Τα έξι συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Άρης-ΑΕ Λεμεσού είναι τα εξής:

Ο Ιντέγε να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

Ο Ντιγκινί να σκοράρει και ο Άρης Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Χουράδο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Λεπτό πρώτου γκολ 31’ έως λήξη πρώτου ημιχρόνου και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Η ΑΕ Λεμεσού να σκοράρει πρώτη και ισοπαλία και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Τα 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ντουνάισκα Στρέντα-Ατρόμητος

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τα ακόλουθα 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ντουνάισκα Στρέντα-Ατρόμητος:

Η Ντουνάισκα Στρέντα να σκοράρει πρώτη και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Ο Βέλλιος να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και Over 9,5 κόρνερ στον αγώνα.

Και οι δύο ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος να σκοράρει πρώτος και ισοπαλία και ομάδα τελευταίου κόρνερ ο Ατρόμητος.