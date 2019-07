Το "δολοφονικό" τάκλιν στον Γκριεζμάν - Έπεσε με δύναμη πάνω στα γόνατα του Γάλλου (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Μπαρτσελόνα αντιμετώπισε σε φιλική αναμέτρηση την Τσέλσι και παρότι οι Μπλε ήταν οι νικητές της αναμέτρησης ήταν και οι πρωταγωνιστές σε μια πολύ άσχημη φάση.

Συγκεκριμένα ο Ζορζίνιο στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης έκανε ένα πολύ δυνατό τάκλιν στον Αντουάν Γκριεζμάν, με τον Γάλλο να πέφτει στο έδαφος και να χρειαστεί την βοήθεια του ιατρικού επιτελείου.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα εκνευρίστηκαν όπως ήταν φυσικό, όμως ο παίκτης του Βαλβέρδε επέστρεψε κανονικά στο γήπεδο.

Antonio Griezmann got lucky as he survived this horrible tackle..



