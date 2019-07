Κλέβει τις εντυπώσεις η εκτός έδρα φανέλα της Γιουβέντους - Φέρνει στα Ερυθρόλευκα(ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ)

Η νέα φανέλα της Γιουβέντους έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις, αφού τα χρώματα που επέλεξαν είναι τελείως πρωτότυπα καθώς αφήνουν για λίγο τα ασπρόμαυρα και επιλέγουν το άσπρο με το πορτοκαλί.

Και παρότι είναι πορτοκαλί στις φωτογραφίες φαίνεται αρκετά για κόκκινο που φέρνει στα Ερυθρόλευκα.

Δείτε την:

Break out of the pattern. Disrupt the norm. Introducing our new away kit by @adidasfootball, available now! https://t.co/yTtcaiJB07#DareToCreate pic.twitter.com/2GVRBpOi4D