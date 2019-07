Τρόμος στην Άρσεναλ - Επίθεση με μαχαίρι στον Οζίλ - Τον έσωσε ο Κολάσινατς! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σοκ στην Αγγλία και όχι μόνο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ο σταρ της Άρσεναλ, Μεσούτ Οζίλ, δέχθηκε επίθεση στο Λονδίνο από αγνώστους, οι οποίοι προσπάθησαν να τον αναγκάσουν να βγει από το αυτοκίνητό υπό την απειλή μαχαιριού.

Ο Γερμανός διεθνής εγκατέλειψε τρομαγμένος το όχημα και βρήκε καταφύγιο σε ένα εστιατόριο, ενώ ο συμπαίκτης του, Σέαντ Κολάσινατς, που επέβαινε επίσης στο αυτοκίνητο, κυνήγησε τους δράστες και τους έτρεψε σε φυγή!

«Ήταν σε τρελή κατάσταση, απολύτως τρομαγμένος, όπως θα ήταν ο καθένας εάν δεχόταν επίθεση με μαχαίρι. Έτρεχε για να σωθεί. Ένας Θεός ξέρει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν τον έπιαναν», δήλωσε στα αγγλικά ΜΜΕ υπάλληλος του εστιατορίου για τον Οζίλ.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw