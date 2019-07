Χαμός με οπαδό της Μπάρτσα – Προκάλεσε και έφαγε μπουκάλια από οπαδούς της Ρεάλ

Την άγνοια κινδύνου του πλήρωσε οπαδός της Μπαρτσελόνα που βρέθηκε ανάμεσα σε φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης στη φιλική συντριβή της «βασίλισσας» από την Ατλέτικο στο Νιού Τζέρσεϊ.

Ο εν λόγω οπαδός σήκωσε τη φανέλα των «μπλαουγκράνα» με το όνομα του Λιονέλ Μέσι στην πλάτη και ακολούθησε χαμός. Οι εξαγριωμένοι φίλοι της Ρεάλ που έβλεπαν και την ομάδα τους να διαλύεται από την Ατλέτικο, άρχισαν να του πετούν ό,τι έβρισκαν και είχαν στα χέρια τους...

Μιλάμε για μπύρες, νερά και ό,τι αντικείμενο μπορείτε να φανταστείτε. Παρά τη βροχή αντικειμένων, ο φίλος της Μπαρτσελόνα αποχώρησε επιδεικνύοντας πιο επιδεικτικά τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

When Real is down 7-3 and Barca fan is absolutely loving it #ICC2019 pic.twitter.com/9OS7FVa9yz