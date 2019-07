Μήνυμα Ολυμπιακού προς τους οπαδούς: "Μαζί μπορούμε να..." (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Ευχαριστήριο μήνυμα προς τους οπαδούς του συλλόγου!

Η διοίκηση δεν ξέχασε ότι και χθες ο 12ος παίκτης ήταν ξανά στη θέση του και, φυσικά, έστειλε μέσω των social media ευχαριστήριο μήνυμα, αλλά και έκλεισε το μάτι ενόψει της συνερίχας!

Δείτε τι υποστηρίζουν:

Μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα! Ευχαριστούμε! / Together we can achieve anything! Thank you!#olympiacos #OLYVIK #UCL #fans #ThankYou pic.twitter.com/2rwO0yi97X