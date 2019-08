Ακόμα μια Ερυθρόλευκη πρωτιά! Κορυφή για Ολυμπιακό - Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ (ΦΩΤΟ)

Ολυμπιακός: Την πρώτη θέση στις αλληλεπιδράσεις στο Instagram κατέκτησαν οι Ερυθρόλευκοι για τον μήνα Ιούλιο.

Συγκεκριμένα κατέγραψαν 2,91 εκατομμύρια καταλαμβάνοντας την κορυφή και αφήνοντας δεύτερο τον ΠΑΟΚ με 1,99 εκατομμύρια.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε η ΑΕΚ με 1,7 εκατ. , ενώ στην τέταρτη και πέμπτη θέση ήταν ο Παναθηναϊκός και ο Άρης αντίστοιχα με 672.000 και 353.000.



