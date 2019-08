Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το VAR στην Πρέμιερ Λιγκ

Η Πρέμιερ Λιγκ της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020 κάνει την πρώτη σέντρα το βράδυ της Παρασκευής με το παιχνίδι της Λίβερπουλ κόντρα στη Νόριτς και η Sun μπήκε στο... αρχηγείο του VAR, απ' όπου θα ελέγχονται οι κρίσιμες φάσεις σε όλα τα παιχνίδια του κορυφαίου πρωταθλήματος.

Ο πρώην ρέφερι της Πρέμιερ Λιγκ και νυν επικεφαλής του VAR στο αγγλικό ποδόσφαιρο, Νιλ Σουάρμπρικ, τόνισε την ετοιμότητα του εγχειρήματος και της τεχνολογίας που θα συνοδεύει πλέον το ποδόσφαιρο στο ανώτατο επίπεδο στην Αγγλία.

Πολλά μικρά τιμ των τριών ατόμων θα είναι υπεύθυνα για κάθε παιχνίδι στις 38 αγωνιστικές της Πρέμιερ Λιγκ, με το VAR να ελέγχεται τις στιγμές που θα σταματάει η ροή του ματς με τη μπάλα εκτός ορίων του αγωνιστικού χώρου και να μην υπάρχει παρέμβαση για κάθε σφύριγμα του διαιτητή.

Απώτερος στόχος, είναι να μην υπάρχουν οι μεγάλες καθυστερήσεις, όπως αυτές που παρατηρήθηκαν στο Μουντιάλ της Ρωσίας το καλοκαίρι του 2018...

ΠΗΓΗ: england365.gr

Here's how VAR will work in the Premier League this season. pic.twitter.com/BjlLzl9xDZ