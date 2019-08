Αυλαία με μεγάλα παιχνίδια στην Premier League

89 views 0 shares

Το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα του κόσμου, η Premier League, ξεκινά απόψε και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Ποιος ξεχνάει τη μεγάλη μάχη που έγινε για τον τίτλο, στην προηγούμενη περίοδο, μέχρι την τελευταία αγωνιστική; H Μάντσεστερ Σίτι έκοψε πρώτη το νήμα, με μόλις 1 βαθμό διαφορά από τη Λίβερπουλ.

Τα δύο μεγάλα φαβορί και εφέτος είναι η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ. Υψηλές βλέψεις έχουν ακόμα η Τότεναμ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τσέλσι και η Άρσεναλ.

Στην πρεμιέρα της Premier League ξεχωρίζει το ντέρμπι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι, το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή, στις 18:30, στο Old Trafford. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, την ίδια μέρα, στις 16:00 και ο αγώνας της Νιούκαστλ με την Άρσεναλ, στο St. James' Park.

Τα 7 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Τσέλσι

Ο Ράσφορντ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κερδίσει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Over 5,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ο Ζιρού να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Η Τσέλσι να κερδίσει και η Τσέλσι Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Over 3,5 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1' έως 15' και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ακριβές σκορ 2-1, 1-1 ή 1-2.

Τα 6 συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Νιούκαστλ-Άρσεναλ

Ο Αλμιρόν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Ομπαμεγιάνγκ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.

Ο Παπασταθόπουλος να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

4 έως 6 γκολ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Over 1,5 γκολ στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81' έως λήξη αγώνα.

· Λεπτό πρώτου γκολ 1' έως 15' και οι 2 ομάδες να σκοράρουν στο δεύτερο ημίχρονο.