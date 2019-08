Άρχισαν τα όργανα με το Var στην Πρέμιερ Λιγκ - Γελούν με το γκολ που ακυρώθηκε

Η Σίτι επικράτησε 5-0 της Γουέστ Χαμ. Μολονότι το εμφατικό σκορ μόνο χαμόγελα μπορεί να φέρει στους οπαδούς, η λειτουργία του Var έφερε προβληματισμό.

Και αυτό γιατί στο 53ο λεπτό ο Γκάμπριελ Ζέσους πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, το οποίο όμως δεν μέτρησε ποτέ. Το VAR τσέκαρε τη φάση και έδειξε οφσάιντ στην... προεξοχή του ώμου (με τη θεωρία πως είναι κορμός του σώματος) του Στέρλινγκ που έφυγε στην πλάτη της άμυνας από την πάσα του Σίλβα προτού κάνει την ασίστ στον Βραζιλιάνο σκόρερ...

Το σίγουρο είναι ότι το σύστημα που βοηθά το διαιτητή θα προκαλέσει και άλλες συζητήσεις.

Gabriel Jesus goal was chalked off because Sterling arm was offside #VARstrikes pic.twitter.com/YgdvP2XcT0