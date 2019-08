Ποιος Μέσι και ποιος Ρονάλντο; Αυτός είναι φαβορί για τον κορυφαίο άνδρα ποδοσφαιριστή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ είναι υποψήφιος για το βραβείο του καλύτερου άνδρα ποδοσφαιριστή της UEFA, απέναντι στους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ολλανδός παίκτης της Λίβερπουλ συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του και οι διακρίσεις έρχονται η μία μετά την άλλη.

Τα αποτελέσματα για την εν λόγω κατηγορία θα ανακοινωθούν στην κλήρωση της φάσης των ομίλων της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, την 29η Αυγούστου.



NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Leo Messi

@Cristiano Ronaldo

@VirgilvDijk



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August