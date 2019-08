Παραμιλάει η Λίβερπουλ για πάρτη του - Δεν υπάρχουν τα νούμερα του με τους Κόκκινους (ΦΩΤΟ)

Premier League: Την δική του ιστορία με την Λίβερπουλ γράφει ο Γιούεργεν Κλοπ, αφού... έσπασε το φράγμα των 300 συνολικά κερδισμένων βαθμών στο αγγλικό Πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα ο Γερμανός προπονητής κατάφερε να φτάσει το "φράγμα" των 300 βαθμών σε λιγότερα παιχνίδια από κάθε άλλον προπονητή στην ιστορία του συλλόγου του Μέρσισαϊντ, σημειώνοντας αυτό το επίτευγμα σε 146 ματς, ήτοι μαζεύοντας από δύο βαθμούς ανά ματς κατά μέσο όρο (τουλάχιστον δύο νίκες ανά τρία παιχνίδια).

T H E B O S S



Jürgen Klopp has amassed 300 league points in fewer games than any manager in our history [146 matches]



R E C O R D B R E A K E R pic.twitter.com/5hZMtsUce4