Επίσημο: Έγινε η έκπληξη - Σε αυτή την ομάδα έδωσε τον Κουτίνιο η Μπαρτσελόνα! (ΦΩΤΟ)

Στην Μπάγερν Μονάχου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Φελίπε Κουτίνιο!

Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την παραχώρησή του στους Βαυαρούς με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο, με την Μπάγερν να πληρώνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ ως "ενοίκιο" στους Καταλανούς, συν το συμβόλαιο του παίκτη.

Στην συμφωνία υπάρχει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι που φτάνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ.

Agreement with @FCBayern for the loan of @Phil_Coutinho

