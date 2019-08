Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Μήτρογλου - Επικό τρολάρισμα στον Έλληνα διεθνή (ΦΩΤΟ)

Γαλατασαράι: Την απόκτηση του Κώστα Μήτρογλου ανακοίνωσε η Αϊντχόφεν με το μορφή δανεισμού για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Έλληνας διεθνής θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ολλανδία, με την ομάδα να το ανακοινώνει με επικό τρόπο!

Στην αρχή ανέβασε μια φωτογραφία με τον Μήτρογλου, ζητώντας του να γελάσει και σχολίασαν δίπλα "να φοβάστε, να φοβάστε αρκετά".

Έπειτα όμως ανέβασαν τον χαμογελαστό Μήτρογλου και έγραψαν "Πάντα γελάει", αρκεί βέβαια όπως υπονοούν εκείνοι να καθαρίσετε πρώτα τα γυαλιά σας...

We asked @kmitroglou to smile...

Be afraid, be very afraid #MitroGoool pic.twitter.com/H0owuvItho