Απίστευτο βίντεο! Του ακύρωσαν το γκολ όσο... φιλούσε την κοπέλα του και το παιχνίδι συνεχίστηκε

Ένα απίστευτο σκηνικό σημειώθηκε στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, όταν ένας ποδοσφαιριστής της Σλάβια Σόφιας σκόραρε και έτρεξε να πανηγυρίσει με την κοπέλα του.

Το γκολ όμως ακυρώθηκε, εκείνος δεν το συνειδητοποίησε και όσο φιλούσε την κοπέλα του το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά.

One of this weekend's funniest moments in Bulgarian football: Wanderson scoring for Ludogorets against Slavia, then celebrating by kissing his wife in the stands, without realising his goal has been ruled for offside. To top it all off, there was NO offside pic.twitter.com/EtXjsJGpte