Τρελό γέλιο με Ζλάταν – Εισβολείς οπαδοί έφαγαν... σαβούρα μπροστά του! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Μετά την ήττα των Γκάλαξι από τους Κολοράντο Ράπιντς, ο Σουηδός σούπερ σταρ είδε δύο εισβολείς οπαδούς να τρέχουν προς το μέρος του.

Κανείς όμως δεν κατάφερε ούτε να τον αγγίξει. Ο πρώτος έφαγε... σαβούρα, ενώ τον δεύτερο κυνήγησαν άτομα της ιδιωτικής ασφάλειας.

Αν μη τι άλλο η σκηνή που αναρτήθηκε το twitter σε slow motion προσέφερε γέλιο.

Δείτε το βίντεο:

