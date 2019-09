Αδιανόητη ατάκα για Μήτρογλου: "Αυτός γ...ς δεν σταματούσε να τρώει"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Κώστας Μήτρογλου: Ο διεθνής φορ δεν άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων στο σύντομο πέρασμά του από την Premier League με τη φανέλα της Φούλαμ.

Ο Άγγλος μέσος, Στιβ Σίντγουελ, μίλησε σε τηλεοπτική εκπομή, στην οποία σχολίασε μεταξύ άλλων την παρουσία του Μήτρογλου στον αγγλικό σύλλογο.

Ο Σίντγουελ παρομοίασε τον "Μητρογκόλ" με Targaryen (σ.σ. χαρακτήρας του Game of Thrones), ενώ σχολίασε τις διατροφικές του συνήθειες με κάπως... άκομψο τρόπο.

"He did not stop eating"



"He looked liked a Targaryen from Game of Thrones"@sjsidwell didn't mince his words when talking about the signing of Kostas Mitroglou.



