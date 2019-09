Φανταστείτε να γινόταν σε ελληνικό ντέρμπι - Γκολ-σκάνδαλο μέτρησε στη Γερμανία (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ πέτυχε η Φορτούνα Ντίσελντορφ κόντρα στη Βόλφσμπουργκ, αφού οι διαιτητές του αγώνα δεν είδαν ότι πριν την επίτευξή του η μπάλα είχε βγει πλάγιο άουτ σχεδόν... μισό μέτρο!

Σα να μην έφτανε αυτό, το VAR δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις πλαγίων,με αποτέλεσμα οι παίκτες της Βόλφσμπουργκ να την... πατήσουν από ένα εξόφθαλμο λάθος.

Δείτε τη φάση:

Just used VAR to see if the ball was out before the Düsseldorf goal and they have given the goal #var #fortuna pic.twitter.com/cCTULF3b2K