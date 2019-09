"Τρελαίνει κόσμο" ο Μήτρογλου - Τον παρομοίασαν με τον Ζιντάν στην Αϊντχόφεν (ΒΙΝΤΕΟ)

Κώστας Μήτρογλου: Τρομερή ντρίμπλα έσκασε στον αντίπαλό του, ποδοσφαιριστή της Φίτεσε, ο Κώστας Μήτρογλου, στο ματς της PSV.



Μάλιστα, ήταν τόσο εντυπωσιακή, που δέχθηκε την… αποθέωση, από την ομάδα του, η οποία παρομοίασε την κίνησή του, ως μία κίνηση που θα έκανε ο… Ζιντάν!

«Δεν είμαστε βέβαιοι, αν είναι ο Ζιντάν, ή ο Κώστας Μήτρογλου», έγραψε η PSV στα Social Media, για να συνοδεύσει το βίντεο με το κατόρθωμα του Έλληνα στράικερ.

Δείτε το:

Not sure if Zidane or @kmitroglou? #PSVVIT pic.twitter.com/gmbJvUPESZ