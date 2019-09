Το ταξίδι στα αστέρια ξεκινά για τον Ολυμπιακό

128 views 0 shares

Η γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ξεκινά. Η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο. Ακολουθεί την Πέμπτη η πρεμιέρα των ομίλων του Europa League.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το ταξίδι στα αστέρια. Συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο του Champions League, με τη Μπάγερν, την Τότεναμ και τον Ερυθρό Αστέρα. Στο πρώτο του παιχνίδι υποδέχεται αύριο, στις 19:55, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», την Τότεναμ.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές συνολικά, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακός-Τότεναμ. Στο ματς του Ολυμπιακού και σε όλα τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League το Πάμε Στοίχημα προσφέρει το Boost Νίκης.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν και επτά επιλογές για να ποντάρουν σε συνδυαστικά στοιχήματα στο παιχνίδι Ολυμπιακός-Τότεναμ:

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ολυμπιακός-Τότεναμ

Ο Κέιν να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-3.

Ο Έρικσεν να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ακριβές σκορ 2-1, 1-1 ή 1-2.

Ο Ελ Αραμπί να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Βαλμπουενά να σκοράρει και ο Ολυμπιακός Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Νάπολι-Λίβερπουλ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει επίσης, στα Κύπελλα Ευρώπης, επτά συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Νάπολι-Λίβερπουλ και από έξι για τα παιχνίδια Ντόρτμουντ-Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν-Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης-Γιουβέντους και Αϊντχόφεν-Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για το αποψινό (22:00) ντέρμπι του Champions League Νάπολι-Λίβερπουλ είναι τα εξής:

Ο Μέρτενς να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Μανωλάς να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Ο Σαλάχ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Ο Φιρμίνο να σκοράρει και η Λίβερπουλ 5 έως 6 κόρνερ στον αγώνα.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και ακριβώς 10 κόρνερ στον αγώνα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Ακριβές σκορ 2-0, 1-1 ή 1-2.