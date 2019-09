Δεν υπάρχει αυτό το αυτογκόλ – Θα πέσετε κάτω από τα γέλια (ΒΙΝΤΕΟ)

Το αυτογκόλ της χρονιάς πέτυχε ο Σάτσεκ στο ντέρμπι της Πράγας.

​

Ο 23χρονος μέσος της Σπάρτακ ήταν πεσμένος στο χορτάρι, όταν μια σέντρα σουτ τον βρήκε στον πισινό και κατέληξε στα δίχτυα για το 2-0, με τη Σλάβια να φεύγει νικήτρια με το εμφατικό 3-0.

Δείτε το απίστευτο αυτογκόλ, το οποίο θα σας ξεράνει από τα γέλια:

Contender for the Puskás award goal was scored in the Prague derby last nightpic.twitter.com/bPd5vO7CD6