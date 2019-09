Ο πανηγυρισμός θέλει και σέλφι – Φοβερό στιγμιότυπο με οπαδό της Σαουθάμπτον (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντάξει το ξέρουμε. Η τεχνολογία έχει μπει στη ζωή μας, είμαστε εθισμένοι στα Social Media και πλέον ό,τι κάνουμε θέλουμε να το μοιραστούμε με τους φίλους μας. Αυτές οι συνήθειες έχουν μπει και στο ποδόσφαιρο.

Ένας οπαδός της Σαουθάμπτον ήθελε να μοιραστεί τη χαρά του για το γκολ της ομάδας του στο ματς του Λιγκ Καπ ενάντια στην Πόρτσμουθ και το απαθανάτισε με το κινητό του!

Δείτε τον πανηγυρισμό του:

2-0 in your derby, No limbs... just get your phone out and record yourself... ok pic.twitter.com/zC8OESAAq0