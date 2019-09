Σκέτη μαγεία από τον Φαν Ντάικ - Τρέλανε κόσμο στο ματς της Λίβερπουλ - Δεν υπάρχει (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ στο ματς της Λίβερπουλ με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έκλεψε τις εντυπώσεις με την τρομερή ασίστ που έβγαλε στον Μανέ, παρότι ο Σενεγαλέζος δεν κατάφερε να σκοράρει.

Ο Ολλανδός αμυντικός έκανε μια τεράστια μπαλιά και βρήκε τον συμπαίκτη του, κλέβοντας για ακόμα μια φορά τις εντυπώσεις:

Van Dijk’s absolutely glorious defence-splitting pass to Mané against Sheffield. Nothing that this man can’t do.. pic.twitter.com/K44Me9b7hW