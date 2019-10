Με νίκη στο Βελιγράδι βλέπει πρόκριση ο Ολυμπιακός

123 views 0 shares

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στην πρεμιέρα του Champions League και ήρθε ισόπαλος 2-2 με την Τότεναμ στο Καραϊσκάκη. Απόψε (22:00) στο Βελιγράδι δίνει το δεύτερο παιχνίδι του στον όμιλο με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος ξεκίνησε με ήττα 3-0 στο Μόναχο από τη Μπάγερν. Με νίκη θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την τρίτη θέση και θα βάλει τις βάσεις για την πρόκριση.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 200 επιλογές συνολικά, πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια του αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός. Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα στα οποία μπορούν να ποντάρουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι σε ποιο δεκαπεντάλεπτο του αγώνα θα γίνει το Over 2,5 και η επιλογή τελικού αποτελέσματος ή Over/Under 2,5.

Στο ματς του Ολυμπιακού και σε όλα τα παιχνίδια του Champions League και του Europa League, το Πάμε Στοίχημα προσφέρει το «Boost Νίκης».

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν και επτά επιλογές για να ποντάρουν σε συνδυαστικά στοιχήματα στο παιχνίδι Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός:

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Ερυθρός Αστέρας-Ολυμπιακός

Λεπτό πρώτου γκολ 31’ έως λήξη πρώτου ημιχρόνου και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ακριβές σκορ 1-0, 1-1 ή 1-2.

Ο Πάβκοβ να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 2-1.

Ο Μάριν να σκοράρει και Over 3,5 γκολ στον αγώνα.

Ο Γκερέρο να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Ο Βαλμπουενά να σκοράρει και ο Ολυμπιακός Over 4,5 κόρνερ στον αγώνα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και Over 4,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ίντερ

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει επίσης στο Champions League επτά συνδυαστικά στοιχήματα για τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ίντερ και από έξι για τα παιχνίδια Τότεναμ-Μπάγερν, Λειψία-Λυών, Βαλένθια-Άγιαξ και Λιλ-Τσέλσι.

Τα συνδυαστικά στοιχήματα για το αυριανό παιχνίδι του Champions League Μπαρτσελόνα-Ίντερ είναι τα εξής:

Ο Μέσι να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 3-1.

Ο Γκριεζμάν να σκοράρει και η Μπαρτσελόνα να κερδίσει με μηδέν παθητικό.

Ο Λουκάκου να σκοράρει πρώτος και ακριβές σκορ 1-2.

Ισοπαλία στο πρώτο ημίχρονο και λεπτό τελευταίου γκολ 81’ έως λήξη αγώνα.

Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο και Over 5,5 κόρνερ στο πρώτο ημίχρονο.

Λεπτό πρώτου γκολ 1’ έως 15’ και Over 10,5 κόρνερ στον αγώνα.

Ακριβές σκορ 3-0,2-2 ή 1-2.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα έχουν και τη δυνατότητα, με το Bet Builder, να «χτίσουν» το δικό τους στοίχημα στα Opapbet συνδυάζοντας αγορές από τον ίδιο αγώνα.