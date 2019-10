Μοναδικό ρεκόρ Βαλβέρδε με Μπαρτσελόνα - Απίστευτο τι πέτυχε στην 3η του σεζόν (ΦΩΤΟ)

La Liga: Η Μπαρτσελόνα έφτασε τα 300 γκολ, έχοντας στον πάγκο της τον Ερνέστο Βαλβέρδε.

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εκείνος που πέτυχε το πρώτο γκολ τον Αύγουστο του 2017, ενώ το 300 το πέτυχε ο Ντεμπελέ απέναντι στη Σεβίλλη.

300 - @FCBarcelona have scored their 300th goal under Ernesto Valverde in all comps:



1 - Lionel Messi vs Real Madrid Aug 2017

100 - Lionel Messi vs Atlético de Madrid Mar 2018

200 - Ousmane Dembélé vs Espanyol Dec 2018

300 - Ousmane Dembélé vs Sevilla Oct 2019



Overwhelming. pic.twitter.com/SpZEbvHSjM