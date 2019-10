Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο - Μαντρώνουν τις γυναίκες στο Ιράν

Ο θάνατος του blue girl, της Ιρανής κοπέλας που αυτοπυρπολύθηκε στην Τεχεράνη, μετά την προσπάθειά της να μπει στο γήπεδο παριστάνοντας τον άνδρα, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων σε όλον τον κόσμο.

Η FIFA έχει αποφασίσει να στηρίξει μέχρι τέλους την παρουσία των γυναικών στα γήπεδα στο Ιράν, ωστόσο, οι ετοιμασίες στο «Azadi Stadium», φανερώνουν πως όπως και να 'χει, θα βρίσκονται στο περιθώριο, σε ξεχωριστή κερκίδα από τους άνδρες

Οι υπεύθυνοι στήνουν μία κερκίδα που παραπέμπει σε κλουβί, σε ένα παιχνίδι που το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει το γυναικείο κοινό μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Τα εισιτήρια που αντιστοιχούσαν στις γυναίκες, εξαντλήθηκαν άμεσα για το παιχνίδι της Πέμπτης (10/10) απέναντι στην Καμπότζη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022.

Οι γυναίκες θα μείνουν... μαντρωμένες ώστε να μην υπάρχει επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο.

Δείτε τις εικόνες:

Women's cage is ready for Iranian female fans in Azadi stadium. pic.twitter.com/RdisywH38a