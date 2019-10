Τι... Ναϊν-γκολάρα ήταν αυτή! Αδιανόητη "ρουκέτα" με τηλεκατευθυνόμενο σουτ (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Ένα απίστευτο γκολ που... δύσκολα περιγράφεται με λόγια πέτυχε ο Ράτζα Ναϊνγκολάν για λογαριασμό της Κάλιαρι επί της Σπαλ, βάζοντας σοβαρή υποψηφιότητα για το καλύτερο τέρμα της χρονιάς.

Δείτε τον "κεραυνό" του Βέλγου άσου:

Radja Nainggolan just scored the top corneriest goal of all time pic.twitter.com/PQzMhCNPeo