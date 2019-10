Δεν υπάρχει! Τερματοφύλακας αποβλήθηκε μόλις στα 13’’ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σερκάν Κιριντιλί κατάφερε να πετύχει το ακατόρθωτο και αποβλήθηκε μόλις στα 13'' αγώνα.

Ο τερματοφύλακας της Κόνιασπορ έπιασε την μπάλα εκτός περιοχής και φυσικά αποβλήθηκε καταδικάζοντας την ομάδα του σε ήττα με 2-0, από την Μαλάτιασπορ.

Stop what you are doing and WATCH this now Serkan Kırıntılı broke the record for the earliest sending off ever in Turkish football history when he did this pic.twitter.com/oCfHLvQYjS