Τεράστιος Εμπαπέ - Η κίνηση του πριν το παιχνίδι με τη Μπριζ που συγκίνησε (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ στον αγώνα της Παρί με την Μπριζ συγκίνησε με τη κίνηση του , αφού έδωσε τεράστια χαρά στα παιδάκια που ήταν στη φυσούνα.

Όλα περίμεναν για high 5 και νεαρός Γάλλος προσπάθησε να ικανοποιήσει όσα περισσότερα μπορούσε.

Everyone gets a high five from Kylian Mbappé



(via @btsportfootball) pic.twitter.com/FPPfhRGD2J