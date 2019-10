Αν είναι δυνατόν! Δεν είδε... χερούκλα και μέτρησε αδιανόητο γκολ (ΒΙΝΤΕΟ)

Κάθε λόγο να διαμαρτύρονται έχουν οι παίκτες της Λέιτον Όριεντ, καθώς στην αναμέτρηση με την Πλίμουθ, από την οποία ηττήθηκαν με 4-0, οι διαιτητές πήραν μια... εγκληματική απόφαση.

Συγκεκριμένα, με το ματς στο 0-0, η Πλίμουθ άνοιξε το σκορ επειδή κανείς δεν είδε πεντακάθαρο χέρι στην αρχή της φάσης και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

How on earth was handball not given in the build up to this goal?! No wonder Leyton Orient feel aggrieved...#LOFC pic.twitter.com/SKJG51CzsV