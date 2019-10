Έναν μεταφραστή – Συνεννόηση... μπουζούκι ανάμεσα σε Ζιντάν και Γιόβιτς

Ένα στιγμιότυπο όλα τα λεφτά έγινε στο Γαλατάσαραϊ-Ρεάλ Μαδρίτης ανάμεσα στον Λούκα Γιόβις και τον Ζινεντίν Ζιντάν, το οποίο εξηγεί γιατί ο Σέρβος επιθετικός δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά τη θητεία του στην Ισπανία. Σε 292 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις δεν έχει καταφέρει να βρει δίχτυα παρότι στα 3 εκ των 9 παιχνιδιών έχει ξεκινήσει βασικός.

Η εξήγηση είναι ότι δεν γνωρίζει αγγλικά. Ενδεικτικό είναι το βίντεο που ο Ζινεντίν Ζιντάν του εξηγεί ότι πρέπει να κινηθεί στα δεξιά, εκεί όπου έπαιζε ο Ροντρίγκο. Ο Γιόβιτς τον κοιτάζει απορημένος, χωρίς να έχει καταλάβει και τότε απεγνωσμένος Ζιντάν του λέει: «Επίθεση, απλά επίθεση»!

Είναι αυτό που λέμε στην Ελλάδα, συνεννόηση μπουζούκι.

Zidane: you are going to play instead of Rodrygo, you can ?

Jovic: