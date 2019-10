Αδιανόητη φάση: Σημάδεψαν τρεις φορές τα δοκάρια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια απίστευτη φάση συνέβη στο παιχνίδι της Αλ Σαλίγια με την Αλ Σαχανίγια για το πρωτάθλημα του Κατάρ, όταν οι παίκτες της πρώτης, όπου αγωνίζεται και ο Καρίμ Ανσαριφάρντ, σημάδεψαν τρεις φορές τα δοκάρια, μέσα σε τρία δεύτερα!

Δείτε το βίντεο:

Crazy sequence of saves and misses in the Qatari league: Al-Sailiya hit the post 3 times in 3 seconds pic.twitter.com/xIpufzCnIv