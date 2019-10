«Πωρωμένος» με τον Ολυμπιακό ο Καμαρά - «Μαζί είμαστε ανίκητοι» - Δείτε τι ανέβασε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με την φανέλα του Ολυμπιακού πραγματοποίησε στο χθεσινό ντέρμπι με την ΑΕΚ ο Μαντί Καμαρά, που μετά το τέλος του αγώνα ήταν ενθουσιασμένος, ανεβάζοντας το βίντεο με το γκολ που πέτυχε και γράφοντας:

«Μια αξέχαστη βραδιά ντέρμπι στο Γ. Καραϊσκάκης, Μαζί είμαστε ανίκητοι. ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ!».

An unforgettable derby night in Karaiskaki, together we are unbeatable! ΠΑΜΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕ! @OlympiakosFr @olympiacosfc # we rule this land pic.twitter.com/Hc4aSefiGA