Δεν υπάρχει - Αποβλήθηκε και... διέλυσε το VAR! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το βράδυ της Κυριακής η Μονακό ηττήθηκε 1-0 από τη Σεντ Ετιέν για το γαλλικό πρωτάθλημα.

Το ματς δεν πήγαινε καλά για τους Μονεγάσκους, ενώ στο 92' αποβλήθηκε ο δεξιός τους μπακ, Ρουμπέν Αγκιλάρ μέσω του VAR.

Ο άσος της Μονακό ήταν έξαλλος με την απόφαση του διαιτητή, ενώ έδειξε πως δεν συμπαθεί ιδιαίτερα την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο.

Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια, έριξε μια... μεγαλοπρεπέστατη κλωτσιά στο μόνιτορ του VAR, προκαλώντας του ζημιά και δεν θα γλιτώσει την έξτρα τιμωρία!

Δείτε το βίντεο:

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.



Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX