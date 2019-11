Πήρε το ντέρμπι με λυτρωτή Ντιμπάλα η Γιουβέντους – Χαμός με Ρονάλντο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Serie A: Η Γιουβέντους επικράτησε με 1-0 της Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι του ιταλικού πρωταθλήματος και ανέβηκε εκ νέου στην κορυφή της βαθμολογίας, ξεπερνώντας την Ίντερ.

Το ντέρμπι «σημαδεύτηκε» από τα νεύρα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε αλλαγή στο 55ο λεπτό του αγώνα από τον Μαουρίτσιο Σάρι και έφυγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια δείχνοντας τη δυσαρέσκειά του.

