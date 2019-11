Μήνυμα από Βαλμπουενά μετά τη γκέλα στη Νέα Σμύρνη

Την αποήτευση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού μετέφερε ο Ματιέ Βαλμπουενά μετά την ισοπαλία με τον Πανιώνιο.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Επρεπε και μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ποστάρισμά του ο Γάλλος μεσοεπιθετικός με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του οποίου η ομάδα του Πειραιά προηγήθηκε στη Νέα Σμύρνη.

Δείτε την ανάρτησή του:

Very disappointed. We can & should do better #Olympiacos pic.twitter.com/Am60mKjHr6