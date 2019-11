Το τρίτο καλύτερο αήττητο σερί στην ιστορία η Λίβερπουλ!

Η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ συνεχίζει απτόητη και αήττητη εδώ και πάρα πολλούς μήνες, φτάνοντας στα 30 παιχνίδια δίχως αρνητικό αποτέλεσμα στην Πρέμιερ Λιγκ και καταγράφοντας το τρίτο καλύτερο σερί στην ιστορία της σύγχρονης μορφής του πρωταθλήματος!

Οι «κόκκινοι», αποδεικνύουν πως ακόμα κι αν τα βρουν σκούρα, θα χρειαστούν έστω και μια χαραμάδα για να πετύχουν το στόχο τους κι αυτό έγινε και απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Οι Πρωταθλητές Ευρώπης πέρασαν από το Selhurst Park πολύ δύσκολα με σκορ 2-1 χάρη στα γκολ των Μανέ και Φιρμίνο και έφτασαν στα 30 ματς δίχως ήττα, στο τρίτο καλύτερο σερί που έχει καταγραφεί από καταβολής Πρέμιερ Λιγκ.

Φυσικά το κορυφαίο είναι η Άρσεναλ των 49 αγώνων, με το αήττητο πρωτάθλημα του 2004 και την επίδοση να ολοκληρώνεται τον Οκτώβρη εκείνου του έτους, σε ματς απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η δεύτερη καλύτερη επίδοση είναι αυτή των 40 αγώνων δίχως ήττα που έχει σημειώσει η Τσέλσι επί Μουρίνιο στην πρώτη θητεία του Πορτογάλου, σταματώντας τον Οκτώβριο του 2005...

ΠΗΓΗ: england365.gr

WWDDWDWDWWWWWWWWWWWWWWWWWDWWWW



