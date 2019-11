Μπουγέλωσαν τον Λουτσέσκου! Απίθανο βίντεο με τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ

Το Champions League Ασίας κατέκτησε ηΑλ Χιλάλ του Ραζβάν Λουτσέσκου νικώντας την Ουράβα Ρεντ Ντάιαμοντς σε διπλό τελικό.

Η ομάδα του πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ νίκησε και στα δυο ματς, με 1-0 στην έδρα της και 2-0 εκτός έδρας.

Όπως ήταν φυσικό η ομάδα πανηγύρισε δεόντως την επιτυχία. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που συνέβη κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, όταν οι παίκτες της Αλ Χιλάλ μπουγέλωσαν τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Δείτε το βίντεο:

What happen at the post-match press conference



RAZVAN #ALHILAL pic.twitter.com/hZGt77FGyC