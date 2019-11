Τρομερή κίνηση από Λίβερπουλ - Η υπέροχη έκπληξη σε έναν από τους πιο πιστούς οπαδούς της!

Το κοινωνικό της πρόσωπο για μία ακόμα φορά έδειξε η Λίβερπουλ, κάνοντας μια μεγάλη έκπληξη σε έναν από τους πιο πιστούς φίλους της!

Συγκεκριμένα, o Βίρτζιλ Φαν Ντάικ εμφανίστηκε στη δουλειά του Ντέιβιντ, που μεγάλωσε με πρόβλημα που δεν του επέτρεπε σε μικρή ηλικία να λαμβάνει όσο οξυγόνο απαιτούσε ο οργανισμός, και τον πήρε για μια ξενάγηση στο προπονητικό της ομάδας στο "Μέλγουντ"!

Εκεί ο πιστός οπαδός των Κόκκινων είδε τις εγκαταστάσεις της Λίβερπουλ, γνώρισε τους παίκτες της ομάδας και στο τέλος είχε εναγκαλισμό και με τον τεχνικό, Γιούργκεν Κλοπ.

Δείτε το πανέμορφο βίντεο:

This is what makes Liverpool FC the club it is.pic.twitter.com/on8FSQ7ILp